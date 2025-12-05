Vanoli non può farne a meno, qualsiasi sia il sistema di gioco scelto da sabato in avanti. C’è Rolando Mandragora al centro della Fiorentina, nel cuore del centrocampo. Personalità e leadership, in campo è uno di quelli che parla di più. Per caricare i compagni, per tranquillizzarli e anche per riprenderli dopo un errore. Ci tiene Rolando, eccome. Sta soffrendo più di tanti altri per la situazione di classifica che si è creata. Ama Firenze, ha voluto ri-legarsi al club con un rinnovo atteso per mesi prima di arrivare al nuovo accordo. Non ha mai pensato di prendere in considerazione altre destinazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’evoluzione Mandragora. Geometrie e inserimenti. A due o a tre non cambia. Lì nel mezzo serve Rolly