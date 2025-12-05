L’Europa fa le prove generali di indipendenza sulle terre rare
Sfida accettata. E adesso si può tentare quello che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi impossibile: creare i presupposti per un mercato europeo delle terre rare e dunque per un’indipendenza dalla Cina. Bruxelles ha presentato, proprio in queste ore, il nuovo piano strategico per limitare la dipendenza dalle terre rare e dai materiali provenienti dalla Repubblica Popolare. La Commissione ha annunciato un approccio più proattivo per rafforzare la sicurezza economica dell’Ue, attraverso un impiego più incisivo degli strumenti commerciali già disponibili e la creazione di nuovi meccanismi di intervento. 🔗 Leggi su Formiche.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo tre parziali combattuti Grottazzolina cede il passo ai campioni d’Europa: zero punti ma una delle migliori prove stagionali - facebook.com Vai su Facebook
Lucio Corsi fa le prove generali al Concertone del Primo Maggio: poi inizia l’avventura dell’Eurovision Song Contest 2025 - Il 4 maggio a Milano si terrà l’ultima tappa del suo tour nei club iniziato da Bologna il 10 aprile scorso. Riporta ilfattoquotidiano.it