L’Europa fa le prove generali di indipendenza sulle terre rare

Sfida accettata. E adesso si può tentare quello che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi impossibile: creare i presupposti per un mercato europeo delle terre rare e dunque per un’indipendenza dalla Cina. Bruxelles ha presentato, proprio in queste ore, il nuovo piano strategico per limitare la dipendenza dalle terre rare e dai materiali provenienti dalla Repubblica Popolare. La Commissione ha annunciato un approccio più proattivo per rafforzare la sicurezza economica dell’Ue, attraverso un impiego più incisivo degli strumenti commerciali già disponibili e la creazione di nuovi meccanismi di intervento. 🔗 Leggi su Formiche.net

