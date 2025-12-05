L' essere e l' umano | presentata la decima edizione della rassegna

Storia contemporanea, potere e religione, guerra e donne. Sono alcuni dei temi fondativi della stagione 2026 de L’Essere e L’Umano, rassegna di Artenauta Teatro Aps. Un concept project di 7 spettacoli, dal 9 gennaio al 29 maggio, per festeggiare i 10 anni di vita della creatura di Simona Tortora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

