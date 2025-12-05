L a corsa all’efficienza energetica in casa apre un nuovo capitolo. Lo scorso 18 novembre migliaia di famiglie si sono riversate online per il click day che dava accesso al bonus elettrodomestici, l’incentivo statale previsto per l’acquisto di modelli ad alta efficienza energetica. Le domande sono state tantissime, oltre 550mila, un numero che ha esaurito rapidamente le risorse iniziali, lasciando fuori dalla prima tornata un gran numero di richiedenti. Oggi, però, grazie a un meccanismo peculiare della misura, una parte di quei fondi sono tornati a disposizione, riaprendo in questo modo l’accesso agli esclusi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'errore fatale dei primi beneficiari riapre le porte del bonus elettrodomestici. Come fare per ottenerlo