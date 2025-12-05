Leo Mef | Al lavoro su compensazioni e dividendi attenti al confronto con i professionisti
“Ci stiamo concentrando su alcune questioni che sono state segnalate anche dal mondo delle professioni e delle imprese. La prima riguarda le cosiddette compensazioni. La norma prevede che i crediti di imposta non possono essere compensati con i contributi sia INPS sia INAIL; ci si sta orientando a eliminarla e questo è un primo dato. La cosa più complessa di questa Legge di Bilancio è legata proprio alle coperture, una legge di Bilancio di 18,7 miliardi che ci sta portando fuori dalla procedura di infrazione. Altro tema su cui si sta ragionando è quello dei dividendi, l’esenzione deve valere non solo per l’Ires ma anche per l’Irap ora abbassiamo la soglia dal 10 % al 5% e stiamo valutando il costo della partecipazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Dopo più di un anno di lavoro intenso, martedì 9 dicembre alle ore 11,30 in Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza, si terrà l'ultima installazione del ciclo Crossing Borders, Popoli in movimento. Adrian Ghenie, cofondatore della Fondazione Ghenie Chapels, u - facebook.com Vai su Facebook
Superare lo stop sulle coperture 2025 e riscrivere il sistema delle compensazioni Prezzari nazionali, revisione prezzi 2026-fine lavori e un Osservatorio permanente Cosa cambierebbe davvero per i cantieri @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/caro-m Vai su X
Maurizio Leo (Mef): “Tasse? Continueremo ad abbassarle”/ “Lavoriamo a sgravi biennali per le imprese” - Maurizio Leo (Mef) assicura che il governo lavora a riforma fiscale epocale, annuncia altri tagli alle tasse e sgravi biennali per aiutare le imprese ... Riporta ilsussidiario.net
Maurizio Leo (Mef): “Nessun dumping fiscale, ma Ue deve armonizzare”/ “Su taglio Irpef e rottamazione…” - Leo ha fatto riferimento a due strumenti fiscali: il primo riguarda le agevolazioni per chi rientra in Italia, se rispetta determinate condizioni; il secondo prevede una tassazione forfettaria sui ... Scrive ilsussidiario.net
Leo, 'morti sul lavoro tragedia immane' - Siamo in una scuola che riteniamo luogo ideale per sensibilizzare i nostri ragazzi ... Secondo ansa.it
Fisco, Leo (Mef): "Mio sistema ottimale Irpef è 2 aliquote 23% e 35% ma utopia" - ''Il mio sistema ottimale, questo lo dico da tecnico, non da politico, non da viceministro dell'Economia, è un sistema a due aliquote, del 23% e 35%''. iltempo.it scrive