Leo Mef | Al lavoro su compensazioni e dividendi attenti al confronto con i professionisti

“Ci stiamo concentrando su alcune questioni che sono state segnalate anche dal mondo delle professioni e delle imprese. La prima riguarda le cosiddette compensazioni. La norma prevede che i crediti di imposta non possono essere compensati con i contributi sia INPS sia INAIL; ci si sta orientando a eliminarla e questo è un primo dato. La cosa più complessa di questa Legge di Bilancio è legata proprio alle coperture, una legge di Bilancio di 18,7 miliardi che ci sta portando fuori dalla procedura di infrazione. Altro tema su cui si sta ragionando è quello dei dividendi, l’esenzione deve valere non solo per l’Ires ma anche per l’Irap ora abbassiamo la soglia dal 10 % al 5% e stiamo valutando il costo della partecipazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it