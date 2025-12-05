Lentini torna sulla finale di Champions persa contro l’Ajax | Capello doveva mettermi in campo

Le parole dell'ex Milan Gianluigi Lentini sulla finale persa contro l'Ajax, ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lentini torna sulla finale di Champions persa contro l’Ajax: “Capello doveva mettermi in campo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lentini - Il circo equestre torna alla ribalta con il gioco dell'acqua Lentini - L'acqua, nel centro storico, compare e scompare, un gioco di prestigio che mantiene a dura prova i lentinesi - facebook.com Vai su Facebook

Lentini e la finale di Champions contro l'Ajax: "Per me Capello doveva mettermi in campo, ero in grande forma in quel momento" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Su Capello: "Sono stato bene con lui. Scrive milannews.it

Lentini a cuore aperto: «L’incidente mi ha tolto la voglia di lottare. Su Leao e Allegri…» - Lentini si confessa a Pellegatti: dal primo incontro con Berlusconi ad Arcore al rimpianto per la finale contro l’Ajax Gianluigi Lentini, talento cristallino e indimenticato protagonista degli anni ’9 ... Riporta milannews24.com