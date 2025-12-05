Lentini | Positivo il lavoro di Allegri Mai notata questa cosa di Modric Su Leao…

L'ex centrocampista rossonero Gianluigi Lentini ha parlato del Milan attuale in un'intervista con Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lentini: “Positivo il lavoro di Allegri. Mai notata questa cosa di Modric. Su Leao…”

Lentini a cuore aperto: «L’incidente mi ha tolto la voglia di lottare. Su Leao e Allegri…» - Lentini si confessa a Pellegatti: dal primo incontro con Berlusconi ad Arcore al rimpianto per la finale contro l’Ajax Gianluigi Lentini, talento cristallino e indimenticato protagonista degli anni ’9 ... Da milannews24.com

Lentini: "Il Milan di Allegri mi piace, vi dico chi mi ha impressionato. Leao? Meno spettacolare, ma ora segna di di più" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Sull'arrivo al Milan: "Ero molto attaccato al Torino e ai ... Lo riporta milannews.it