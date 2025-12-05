Lentini | Positivo il lavoro di Allegri Mai notata questa cosa di Modric Su Leao…

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista rossonero Gianluigi Lentini ha parlato del Milan attuale in un'intervista con Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lentini positivo il lavoro di allegri mai notata questa cosa di modric su leao8230

© Pianetamilan.it - Lentini: “Positivo il lavoro di Allegri. Mai notata questa cosa di Modric. Su Leao…”

News recenti che potrebbero piacerti

lentini positivo lavoro allegriLentini a cuore aperto: «L’incidente mi ha tolto la voglia di lottare. Su Leao e Allegri…» - Lentini si confessa a Pellegatti: dal primo incontro con Berlusconi ad Arcore al rimpianto per la finale contro l’Ajax Gianluigi Lentini, talento cristallino e indimenticato protagonista degli anni ’9 ... Da milannews24.com

lentini positivo lavoro allegriLentini: "Il Milan di Allegri mi piace, vi dico chi mi ha impressionato. Leao? Meno spettacolare, ma ora segna di di più" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti:  Sull'arrivo al Milan: "Ero molto attaccato al Torino e ai ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Lentini Positivo Lavoro Allegri