Lenovo realizza l’Albero di Natale della Galleria Vittorio Emanuele II per il Comune di Milano

Game-experience.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lenovo è stata scelta dal Comune di Milano per allestire il tradizionale Albero di Natale nella Galleria Vittorio Emanuele II, il cuore pulsante della città. Per la prima volta nella storia, la celebre Volta della Galleria sarà accesa da una luce rossa, come simbolo di energia, passione e inclusione. Negli anni, l’allestimento dell’Albero è stato affidato a marchi iconici del mondo della moda e del lusso. Quest’anno Lenovo e Motorola portano la propria visione di innovazione e apertura in questo contesto unico, trasformando la Galleria in uno spettacolo di luci e colori che celebra i valori condivisi di diversità e partecipazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

