Eleganti come un mocassino, versatili come una running, ormai indispensabili come una borsa nera: le sneakers donna eleganti sono diventate la risposta più moderna a una domanda che il guardaroba si pone da anni. Come vestirsi con comodità senza sacrificare lo stile? La moda autunno inverno 2025 ha già decretato i modelli must-have: minimaliste, in pelle, spesso bianche, nere o blu, e soprattutto facili da inserire in qualunque look. Bianche ed eleganti: la base chic del guardaroba. La versione bianca resta la più iconica: pulita, luminosa, capace di dare subito un’aria sofisticata a tutto ciò che accompagna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’eleganza corre veloce con le sneaker: come abbinarle questo inverno