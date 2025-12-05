Lego temporary store immersivo apre alla Rinascente per le feste di Natale
Lego Italia presenta uno speciale temporary store con esperienze immersive, visitabile fino al 3 febbraio presso Rinascente Roma, in via del Tritone. L'evento, in occasione del Natale, sarà allestito nell’area Exhibition al piano - 1. Il percorso si sviluppa attraverso installazioni con modelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Non vediamo l’ora di accogliervi nel nostro Temporary Store in Piazza Ganganelli in occasione della Fiera di San Martino! Puzzle, Mattoncini Lego compatibili e tante idee regalo! Piazza Ganganelli, 16, Santarcangelo di Romagna #fierasanmartino #santa - facebook.com Vai su Facebook
Lego apre a Padova il suo store: venerdì l'inaugurazione - Il Gruppo LEGO e Percassi ha annunciato l’apertura del nuovo LEGO® Certified Store a Padova il prossimo 9 maggio. Secondo padovaoggi.it