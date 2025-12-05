Legnano apre il Centro San Paolo | un luogo riservato a giovani e realtà locali Così il quartiere rinasce

Legnano (Milano) – Risistemati gli spazi, mancava solo il tassello costituito dall’affidamento della gestione e ora anche quel passaggio è stato ultimato. I l nuovo luogo di comunità, che si aggiungerà presto allo Spazio Incontro nel quartiere Canazza e al Centro civico Pertini a Mazzafame, è il centro civico San Paolo, per cui la giunta comunale, la scorsa settimana, ha approvato la concessione in uso gratuito, all’associazione “Quatar ges e non solo”” Ets, di una porzione non più utilizzata, e infine riqualificata, della sede dell’Agenzia delle Entrate. L’associazione ha chiesto all’amministrazione di potervi realizzare un progetto che doti il quartiere di un luogo con le caratteristiche di punto di aggregazione sociale e di spazio polifunzionale pensato, in particolare, per i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

