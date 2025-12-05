Legge elettorale il centrodestra accelera | dossier riservato svela le opzioni per il 2027

Il centrodestra fa sul serio sulla legge elettorale. Sottotraccia, l’accelerazione per modificare le regole del gioco è già in corso. Da alcune settimane, uno studio riservato è sulla scrivania dei principali esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il dossier, curato dagli uffici parlamentari della maggioranza, si intitola “Analisi sulla legge elettorale per il 2027” e analizza i possibili scenari delle prossime elezioni politiche, esaminando tre sistemi di voto: l’attuale legge elettorale, il Tatarellum con listino bloccato e il proporzionale con maxi-premio di maggioranza. L’analisi, che si sviluppa su una decina di pagine, suggerisce chiaramente quale sia l’opzione preferita dai vertici della coalizione: il proporzionale con un premio del 15% per chi arriva primo e supera il 40% dei voti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Legge elettorale, il centrodestra accelera: dossier riservato svela le opzioni per il 2027

Approfondisci con queste news

“Proporzionale e premio. Ecco la legge elettorale che fa vincere la destra” Vai su X

#Regionali, il 18 febbraio il TAR deciderà sul ricorso di Toscana Rossa: "Legge elettorale sbagliata" Ascolta le interviste a Antonella Bundu, Bianca Galmarini, Francesca Trasatti e Leonardo Masi https://www.novaradio.info/2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Legge elettorale, il report riservato della destra: “Serve proporzionale con premio. Col sistema attuale rischi per la stabilità” - Uno studio riservato del centrodestra suggerisce il proporzionale con premio di maggioranza per evitare rischi nelle prossime elezioni ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Legge elettorale, si accelera: il centrodestra al lavoro subito dopo la manovra. Obiettivo via libera entro marzo - Scavallate le regionali d’autunno, la legge elettorale torna prepotentemente in scena, protagonista nei conciliabili tra Camera ... Secondo ilmessaggero.it

“Proporzionale e premio. Ecco la legge elettorale che fa vincere la destra” - Lo studio riservato della maggioranza con le simulazioni di voto. Riporta repubblica.it

Meloni accelera sulla legge elettorale, Fornaro: "Hanno paura di perdere, il Rosatellum ha garantito stabilità" - "I listini bloccati sono tra i responsabili della crescita dell’astensionismo perché oggettivamente sottraggono agli elettori il diritto di poter scegliere i propri rappresentanti", spiega a Today. Lo riporta today.it

Perché dopo le regionali il vero tema è la legge elettorale - Le elezioni regionali hanno riportato al centro il dibattito la legge elettorale in vista delle politiche del 2027 ... Secondo policymakermag.it

Colucci (M5s): “Meloni vuole cambiare la legge elettorale per restare al potere” - La legge elettorale “si può migliorare per garantire maggiore rappresentanza ai cittadini”, dice a Fanpage. Scrive fanpage.it