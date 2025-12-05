Leffe dice addio a Zambaiti roccia per l’impresa e la famiglia
IL LUTTO. Ginetto avrebbe compiuto 93 anni martedì 9 dicembre, guidò a lungo il Copertificio. I suoi ex dipendenti i primi ad arrivare alla camera ardente, il ricordo dei figli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leffe dice addio a Zambaiti, roccia per l’impresa e la famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Leffe dice addio a Zambaiti, roccia per l’impresa e la famiglia - Avrebbe compiuto 93 anni martedì, guidò a lungo il Copertificio di Leffe. Scrive ecodibergamo.it