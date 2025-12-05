Leeds-Liverpool sabato 06 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio contro il Sunderland, il Liverpool è scivolato a -11 dalla capolista Arsenal ed ora sono in pochi a credere in una sua rimonta, come dimostrano le quote antepost per la vittoria del titolo. La squadra di Arne Slot sembra aver diversi problemi oltre al numero di gol subiti. I Reds talvolta creano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

leeds liverpool sabato 06 dicembre 2025 ore 18 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Leeds-Liverpool (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

leeds liverpool sabato 06Pronostico Leeds-Liverpool: il miracolo solo una volta - Liverpool è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it

Roma, sabato emissari del Leeds a Liverpool per Dovbyk. Se parte, tutto su Krstovic - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ucraino, difeso a più riprese da Gian Piero Gasperini, è ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Leeds: la scelta su Marsch - Il Leeds ha scelto di confermare l'allenatore Jesse Marsch almeno fino alla sfida di sabato sera contro il Liverpool, ma l'ex Lipsia deve invertire la rotta. Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Leeds Liverpool Sabato 06