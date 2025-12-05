L’educazione stradale per i bambini A Roma nord ecco il parco scuola del traffico

Roma nord punta sull’educazione stradale di bambini e ragazzi. Da Ponte Milvio a Cesano, passando per Labaro e La Storta arriva il parco scuola del traffico. Si tratta di quattro giornate di formazione gratuita teorica e pratica sull’educazione stradale dedicata alla fascia di età che va dai 3 ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

