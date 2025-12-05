L’editoria post-fascista alla fiera di Roma e le proteste degli autori dalla parte giusta

La fiera dei piccoli editori di Roma “Più libri più liberi” dopo lo psicodramma dello scorso anno con lo scontro sui guai giudiziari di Leonardo Caffo conosce anche quest ’ anno una dolorosa disputa. Ottanta autori, di quelli solitamente dalla parte giusta, compreso qualche scrittore di particolare successo (Zerocalcare, Alessandro Barbero, Antonio Scurati) hanno chiesto l ’ esclusione dagli stand di una giovane e piccola casa editrice, Passaggio al bosco. Il nome spiega molte cose perché evoca una delle opere di un grandissimo scrittore di culto della estrema destra: “Il trattato del ribelle”, del reazionario Ernst Junger. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’editoria post-fascista alla fiera di Roma, e le proteste degli autori dalla parte giusta

