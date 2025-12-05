Ecomuseo Martesana premiato al "Forum della bellezza" al Museo del Risorgimento di Torino. Al centro dell’evento il Martesana Festival, il progetto di marketing territoriale adottato dalla Statale tra cibo, cultura e turismo, che valorizza l’identità dell’area. Così il racconto della "bellezza che trasforma il territorio" ha stregato il pubblico dell’evento. Al centro dell’attenzione, la prima edizione della kermesse a giugno dell’anno scorso alle porte di Milano, nella cornice dell’ Anfiteatro Martesana. Nel dettaglio, quanto di importante e affascinante questa zona rivierasca ha da offrire ai visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Ecomuseo “in trasferta” premiato a Torino