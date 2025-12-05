L’Ecomuseo in trasferta premiato a Torino
Ecomuseo Martesana premiato al "Forum della bellezza" al Museo del Risorgimento di Torino. Al centro dell’evento il Martesana Festival, il progetto di marketing territoriale adottato dalla Statale tra cibo, cultura e turismo, che valorizza l’identità dell’area. Così il racconto della "bellezza che trasforma il territorio" ha stregato il pubblico dell’evento. Al centro dell’attenzione, la prima edizione della kermesse a giugno dell’anno scorso alle porte di Milano, nella cornice dell’ Anfiteatro Martesana. Nel dettaglio, quanto di importante e affascinante questa zona rivierasca ha da offrire ai visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
L’Ecomuseo “in trasferta” premiato a Torino - Ecomuseo Martesana premiato al "Forum della bellezza" al Museo del Risorgimento di Torino. Da msn.com