Lecce l’amico di Tatiana | Avventura di comune accordo mi scuso
(Adnkronos) – "Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito integralmente tutti i fatti che riguardano la mia persona e in generale la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che il forte sentimento di affetto reciproco tra me e Tatiana (Tramacere), che si è consolidato con la convivenza di fatto in questi . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri, a Nardò, in provincia di Lecce. Era nella mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico e l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre scorso. L'uomo è stato portato in cas - facebook.com Vai su Facebook
#Lecce È viva e sta bene #Tatiana Tramacere. La 27enne scomparsa 10 giorni fa, è stata trovata dai carabinieri a Nardò, nella mansarda dell'amico Dragos-Ioan Ghermescu. Il 30enne romeno era indagato inizialmente per istigazione al suicidio. Da chiarire Vai su X
L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo'. Lei è a casa, sta bene - Il fratello della ragazza: 'Quando vorrà ci racconterà' (ANSA) ... Si legge su ansa.it