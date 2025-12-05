Dopo 18 anni e 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti, la storica serie di LeBron James si è interrotta nella vittoria dei Lakers per 123-120 contro i Toronto Raptors. Con soli 8 punti ma 11 assist, il 40enne ha servito la tripla vincente sulla sirena a Rui Hachimura, dimostrando ancora una volta di privilegiare la giocata giusta rispetto alle statistiche personali. Austin Reaves ha trascinato i Lakers con 44 punti in assenza di Luka Doncic, mentre James ha risposto alle domande sul record con semplicità disarmante: “Nessuno. Abbiamo vinto”. Il racconto è del Los Angeles Times Un assist di LeBron James invece di un tiro, ma vincente per i Lakers. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - LeBron James si ferma a 1297 partite consecutive in doppia cifra. Ha preferito fare un assist e far vincere i Lakers