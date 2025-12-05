LeBron James si ferma a 1297 partite consecutive in doppia cifra Ha preferito fare un assist e far vincere i Lakers
Dopo 18 anni e 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti, la storica serie di LeBron James si è interrotta nella vittoria dei Lakers per 123-120 contro i Toronto Raptors. Con soli 8 punti ma 11 assist, il 40enne ha servito la tripla vincente sulla sirena a Rui Hachimura, dimostrando ancora una volta di privilegiare la giocata giusta rispetto alle statistiche personali. Austin Reaves ha trascinato i Lakers con 44 punti in assenza di Luka Doncic, mentre James ha risposto alle domande sul record con semplicità disarmante: “Nessuno. Abbiamo vinto”. Il racconto è del Los Angeles Times Un assist di LeBron James invece di un tiro, ma vincente per i Lakers. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Per un record mitologico non poteva che esserci un finale epico. 110 pari, palla Lakers, 3 secondi al termine. Austin Reaves, 44 punti all’attivo, gioca il pick and roll e viene raddoppiato. Passa la palla a LeBron James, 8 punti e una partitaccia al tiro, con una st Vai su X
Su AtG, abbiamo scaldato i pop-corn e ripercorso tutte le tappe della rivalità tra LeBron James e Dillon Brooks: t.ly/AQDBb - facebook.com Vai su Facebook
NBA: LeBron James sceglie di vincere, addio alla striscia record - LBJ sotto i 10 punti per la prima volta dopo 1297 partite. Come scrive msn.com
LeBron James non va in doppia cifra dopo 1.297 partite di Nba - Il fuoriclasse dei Lakers LeBron James segnava almeno 10 punti dal 6 gennaio 2007: ieri contro Toronto ha preferito l'assist decisivo invece di tirare e allungare il record. Lo riporta corriere.it
NBA, LeBron James salva la striscia di gare in doppia cifra solo nel garbage time - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, LeBron James salva la striscia di gare in doppia cifra solo nel garbage time ... Da sport.sky.it
LeBron James, rientro show e nuovo record in Nba. Detroit non si ferma più, cade Golden State - L'ennesimo record per la star 40enne dei Los Angeles Lakers che, assente nelle prime 14 partite del ... Scrive tuttosport.com