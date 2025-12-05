LeBron assist visionario per la vittoria e i Lakers impazziscono

I Lakers vincono sulla sirena sul parquet di Toronto grazie alla tripla decisiva di Rui Hachimura, propiziata da un assist geniale di LeBron James. Il 23 giallo-viola si affida al giapponese per il tiro decisivo, rinunciando così alla possibilità di incrementare una statistica impressionante. La stella di Akron, infatti, ha chiuso la partita con soli 8 punti, interrompendo una striscia di 1297 partite consecutive di regular season in doppia cifra. L’ultima volta che era successo era addirittura il 5 gennaio 2007. Queste le migliori giocate della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LeBron, assist visionario per la vittoria e i Lakers impazziscono

