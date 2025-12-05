Leadership empatica | 8 su 10 pronti a lasciare il lavoro
Studio GoodHire: 8 lavoratori su 10 lascerebbero l’impiego per leadership poco empatica. Zeta Service con Brené Brown per una cultura umana. Un dato che fa riflettere: otto persone su dieci sono pronte a lasciare il proprio impiego a causa di una leadership poco empatica. È quanto emerge da un’indagine condotta da GoodHire su oltre 3mila lavoratori negli Stati Uniti, che evidenzia come le competenze relazionali siano ormai centrali per chi ricopre ruoli direzionali. Tra le criticità segnalate spiccano la scarsa frequenza di incontri con i responsabili (63%), l’eccesso di comunicazioni digitali (62%), il micro-management e le aspettative di produttività oltre l’orario di lavoro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
