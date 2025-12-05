Le voleva gratis e si è messa a piangere Attacco a Chiara Ferragni parla proprio lui | Pensava solo ai soldi

Pasquale Morgese rompe il silenzio e racconta la sua esperienza come socio della holding di Chiara Ferragni. Intervistato da Farwest su Rai Due, l’imprenditore pugliese ripercorre il percorso di collaborazione e il successivo allontanamento dai progetti dell’imprenditrice digitale, evidenziando una visione dell’azienda orientata esclusivamente al profitto. Dall’orgoglio alla frattura del 2018. All’inizio del rapporto, Morgese racconta di essersi sentito «orgoglioso come un padre che vede crescere un figlio». La collaborazione era intensa e personale, fino al 2018, quando l’uscita di Riccardo Pozzoli dai progetti Ferragni comporta il primo strappo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

