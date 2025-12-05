Le tute blu della Fiom si affidano al governatore di centrodestra

Sciopero dei metalmeccanici a Genova: blocchi e scontri con le forze dell'ordine in centro. Poi interviene Marco Bucci, che parla con gli operai: oggi a Roma porto il mio piano per far ripartire l'impianto ligure dell'ex Ilva. Su una pala caricatrice c'era uno striscione che non prometteva nulla di buono. C'era, infatti, scritto «Che l'inse?», la frase che il giovane Giovan Battista Perasso, detto il Balilla, avrebbe gridato prima di scagliare una pietra contro le truppe austriache, dando il via alla rivolta del 5 dicembre 1746. Per fortuna, alla fine della giornata di ieri, la preoccupazione del Viminale dopo le parole incendiarie dell'ex segretario della Fiom Cgil Franco Grondona, sono rientrate.

