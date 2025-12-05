Le Tendenze di Colore Capelli Più Popolari del 2025 | Scopri le Novità!

Le Tendenze di Colore Capelli Più Popolari del 2025: Scopri le Novità!

L’attesa è finita: #Pantone ha scelto il colore che guiderà il 2026! Dopo anni di tendenze vivaci e terrose, quest’anno si fa strada il #CloudDancer (PANTONE 11-4201), un #bianco morbido e avvolgente che richiama la serenità delle nuvole. Questo colore non - facebook.com Vai su Facebook

Le principali tendenze capelli dell’inverno arrivano dai saloni - Colore e tagli capelli autunno inverno 2025: le tendenze migliori e più facilmente realizzabili arrivano dai saloni. Lo riporta amica.it

Colore capelli autunno 2025: 6 tendenze per rinnovare il proprio look con riflessi caldi e profondi - Sembra che l'autunno sia la stagione ideale per un cambio look, soprattutto se riguarda il colore dei nostri capelli. Si legge su vogue.it

Il Color Melting è la tendenza che che definirà il colore dei capelli nel 2026 - Dimentichiamo schairiture, balayage e colori di capelli troppo uniformi e piatti. Lo riporta amica.it

Colore capelli, le tonalità da scegliere di tendenza in autunno 2025 - Tinte morbide e colori caldi, rassicuranti e naturali: sarà questa la tendenza più evidente per le colorazioni dei capelli nell’autunno 2025. ilgiornale.it scrive

Speciale capelli: tutte le tendenze d’autunno in fatto di tagli, colore e styling - È sempre più difficile parlare di trend per quanto riguarda i capelli. Si legge su iodonna.it

Tendenze colore capelli autunno 2025, ispirati alle star: da Bella Hadid a Emma Roberts - Sì, ma non troppo: ebbene, quando ancora non si è racimolato il coraggio necessario ad assecondare la fresca aria di novità a caratterizzare l’arrivo di una ... Scrive dilei.it