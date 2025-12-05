Le tappe del mistero | elevazione musicale sul Santo Natale

“Le tappe del Mistero” è un percorso di riflessione sul Santo Natale.Il prossimo 20 dicembre alle ore 16.30, avrà luogo un’ Elevazione Musicale all’interno della splendida cornice della chiesa di San Sito in Cortevecchia a Pisa.A guidare il percorso di catechesi e musica sarà S.E. Mons. Giovanni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it