Le Strade dell’Arte a Monteverde Edizione Invernale
Il 13 dicembre 2025 ore 11-21 orario continuato prende il via la quarta edizione delle Strade dell’Arte a Monteverde: nel giorno di Santa Lucia spazi artistici e gallerie d’arte aperti a ingresso libero per il pubblico per tutto il quartiere. Quasi una trentina tra artisti, studi e spazi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Strade dell’arte a Monteverde: edizione di primavera - Il 4 aprile 2025 prende il via l'edizione di Primavera delle Strade dell'arte a Monteverde: dalle 18 alle 21 una ventina tra artisti, studi e spazi artistici aperti gratuitamente, aspettano il ... Come scrive romatoday.it
Strade dell’arte a Monteverde: la Notte di Santa Lucia 2024 - Il 13 dicembre 2024 la seconda edizione della Notte di Santa Lucia unisce tra loro spazi artistici e gallerie d’arte aperti per il pubblico gratuitamente in tutto il quartiere: dalle 18 alle 21 venti ... Segnala romatoday.it