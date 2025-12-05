Le sfide del made in Italy | Concorrenza sleale e troppa burocrazia Bisogna fare sistema

Promuovere il marchio "made in Italy" nel mondo, valorizzando la cultura d’impresa per rafforzare l’identità produttiva del territorio, costituita dai valori e dalle eccellenze delle nostre aziende. A questo lavora Giovanni Faggiolati, vicepresidente di Confindustria Macerata, con delega al tessuto imprenditoriale, un patrimonio unico che unisce qualità manifatturiera, innovazione, artigianalità, con una straordinaria capacità di innovare senza perdere il legame con il territorio. Faggiolati, il made in Italy è ancora un "marchio" che fa la differenza nel mondo? "Da un punto di vista economico e di marketing internazionale il made in Italy è a tutti gli effetti un marchio collettivo di notorietà globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le sfide del made in Italy: "Concorrenza sleale e troppa burocrazia. Bisogna fare sistema"

