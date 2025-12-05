Le ’Recondite armonie’ sul palco con la sfida tra Mozart e Haydn

Un duello sinfonico tra Haydn e Mozart diretti dalla giovane bacchetta di Gabriele Fiorio. E’ il terzo appuntamento della rassegna ‘ Concerti d’autunno ’ dell’orchestra ‘ Recondite Armonie ’ che si terrà domani alle 21 alla chiesa dell’Osservanza. Un intreccio di melodie e suoni espressione dei due geni, compositori cardine del classicismo, dove ogni strumento trova la propria voce in un continuo scambio di energia, eleganza e ironia. In scaletta la ‘ Sinfonia 44 ’ di Haydn, ‘ Divertimento in Re maggiore K 136 ’ e ‘ Sinfonia 29 K201 ’ di Mozart. La ‘Recondite Armonie’ è un ensemble composto da giovani musicisti, molti di loro provenienti dal Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ di Cesena e con alle spalle esperienze in prestigiose realtà, quali l’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra giovanile italiana di Fiesole e l’European union youth orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le ’Recondite armonie’ sul palco con la sfida tra Mozart e Haydn

