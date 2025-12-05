Le prime parole di Dragos dopo il ritrovamento di Tatiana | Il sentimento tra noi non mi ha fatto capire le conseguenze Voleva cambiare vita – Il video

«Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana». Queste le prime e uniche parole di Dragos Ioan Gheormescu che, da quando Tatiana Tramacere è stata ritrovata nel suo appartamento di Nardò nel Leccese, si è limitato a leggere davanti alle telecamere un comunicato. «In particolare confermo che il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana, che si è consolidato di fatto in questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo ». 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Le prime parole di Carlos Stewart con la maglia della @PallVarese legabasket.it/news/137086/va… #TuttoUnAltroSport Vai su X

Le prime parole di Carlos Stewart con la maglia della Pallacanestro Varese #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, parla Dragos: "Il forte sentimento per lei non mi ha fatto capire le conseguenze" | VIDEO - “Il forte sentimento per lei non mi ha fatto capire le conseguenze”: sono le prime parole di Dragos- Segnala tpi.it

Tatiana, ritracciata grazie alle telecamere. Le parole di Dragos in caserma: “volevamo solo stare insieme” - Un mese prima insieme avevamo trovato e salvato un gattino, che avevo ... Da trnews.it

Trovata Tatiana Tramacere, è viva. Salvata dai Carabinieri: forse è stata sequestrata. Fermato l’amico - Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Lo riporta fanpage.it

L’amico di Tatiana Tramacere: “È stata lei a organizzare tutto, voleva isolarsi dal mondo” - Lui ha raccontato di aver insistito per farla rientrare a casa visto il clamore che si era scatenato ... Si legge su msn.com

Nardò, Tatiana a casa dopo i controlli ma salta interrogatorio. Dragos: « Ha organizzato tutto lei, tra noi un forte sentimento - Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata ieri sera poco dopo le 21:30 nell'abitazione ... Da msn.com

Le prime immagini di Tatiana Tramacere che lascia la casa di Dragos Ghermescu - L'inviato Rai a Nardò mostra un video in cui si vede la ragazza dopo il ritrovamento insieme alle forze dell'ordine ... Si legge su msn.com