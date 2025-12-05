Le previsioni meteo del 6 dicembre | possibile neve oltre i 2mila metri

Ecco le previsioni meteo sull’Italia per la giornata di domani sabato 6 dicembre, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Nord. Cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo l’arco alpino ma senza fenomeni di rilievo; possibili riduzioni di visibilità lungo le aree pianeggianti dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto causate da foschie dense o banchi di nebbia. In serata possibile neve sulle alpi occidentali a partire dai 2000 metri. Centro e Sardegna. Cielo sereno o poco nuvoloso fatto salvo temporanei addensamenti sulla Toscana e l’alto Lazio ma in un contesto asciutto; sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso senza fenomenologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Le previsioni meteo del 6 dicembre: possibile neve oltre i 2mila metri

