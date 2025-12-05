Le previsioni di oggi 5 dicembre ad Avellino

A Avellino oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1837m. I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni di oggi 5 dicembre ad Avellino

