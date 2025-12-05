le parole per i match point della vita spiegata da matteo cupini

Un libro rivolto a tutti coloro che vogliono crescere. È l’opera prima di Matteo Cupini, uno dei più attivi e noti mental coach della provincia: a metà gennaio pubblicherà per la prima volta un libro che, attraverso l’intelligenza linguistica, insegni a tutti, sportivi e non solo, quali parole usare per affrontare i match point della propria vita. "Nel tennis – ha spiegato – il match point è il punto con il quale vinci una partita. Nella vita, invece, i match point sono tutti quei momenti che la nostra mente riconosce come importanti o decisivi: la domanda che ti fa passare un esame o quella da cui dipende un colloquio di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

