Le parole del giudice Andrea Rat | Di mafia si muore non si è soci Bini | La consulta? Va ripensata

Mentre proseguono numerosi i messaggi di solidarietà rivolti al giudice Andrea Rat, recente bersaglio di minacce (una croce nera dipinta è stata ritrovata sulla sua finestra di casa), non si fermano neppure gli incontri che lo stesso operatore di giustizia sta conducendo nel Reggiano, per parlare pubblicamente di legalità. "La mafia non ammette soci. Di mafia si muore, perché non ammette soci", ha dichiarato l’altra sera al teatro di Novellara, davanti a un folto pubblico, partecipando all’ultimo di una serie di appuntamenti che il Comune della Bassa ha promosso proprio sul tema della legalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

