Le parole del giudice Andrea Rat | Di mafia si muore non si è soci Bini | La consulta? Va ripensata
Mentre proseguono numerosi i messaggi di solidarietà rivolti al giudice Andrea Rat, recente bersaglio di minacce (una croce nera dipinta è stata ritrovata sulla sua finestra di casa), non si fermano neppure gli incontri che lo stesso operatore di giustizia sta conducendo nel Reggiano, per parlare pubblicamente di legalità. "La mafia non ammette soci. Di mafia si muore, perché non ammette soci", ha dichiarato l’altra sera al teatro di Novellara, davanti a un folto pubblico, partecipando all’ultimo di una serie di appuntamenti che il Comune della Bassa ha promosso proprio sul tema della legalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Progetto Fabbrico si associa alle parole del sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, che dichiara:" Appare davvero inaccettabile e inquietante quanto accaduto al giudice Andrea Rat, oggetto di un brutto tentativo di intimidazione nella sua abitazione. Un epis - facebook.com Vai su Facebook
Le parole del giudice Andrea Rat: "Di mafia si muore, non si è soci". Bini: "La consulta? Va ripensata" - Dopo l’atto intimidatorio al magistrato tanta solidarietà. Lo riporta msn.com
Reggio Emilia, grave intimidazione al giudice dei processi per mafia: una croce nera sulla finestra di casa - Grave intimidazione per il giudice Andrea Rat: è successo a Reggio Emilia, vittima il magistrato che ha seguito molti processi per mafia in Emilia Romagna. Secondo thesocialpost.it
Solidarietà a Rat, Agende Rosse: “Il suo operato decisivo per la comunità” - REGGIO EMILIA – Dopo le parole di ieri del sindaco di Reggio Marco Massari e del prefetto Maria Rita Cocciufa, altri messaggi di solidarietà all’indirizzo del giudice del processo Aemilia Andrea Rat, ... Riporta reggionline.com
‘Ndrangheta, minacce a un giudice del maxi processo ‘Aemilia’ a Reggio Emilia: croce nera sulle finestre - Una grande croce nera sulla finestra di casa sua: l'ha trovata un giudice di Reggio Emilia che si è occupato di diversi processi in materia di mafia tra cui Aemilia ... dire.it scrive
Reggio Emilia, minacce al giudice Andrea Rat, la solidarietà del presidente de Pascale e dell’assessora Mazzoni - “La nostra più sincera solidarietà e vicinanza al giudice Andrea Rat, vittima di un grave episodio intimidatorio. Riporta sassuolo2000.it
‘Ndrangheta: il giudice Andrea Rat incontra gli studenti dello Zanelli - REGGIO EMILIA – La Provincia continua con ancora più determinazione il suo lavoro a sostegno dei percorsi educativi e istituzionali dedicati alla legalità, patrocinando l’iniziativa promossa dall’Asso ... Da reggionline.com