le migliori candidature per il premio oscar 2026 si definiscono

le anticipazioni sui premi Oscar 2026: i film in testa alla corsa. Il percorso verso gli Oscar 2026 inizia a delinearsi grazie alle prime premiazioni e alle classifiche introdotte da alcune tra le più autorevoli istituzioni cinematografiche. Con le recenti assegnazioni da parte del National Board of Review (NBR) e dell’ American Film Institute (AFI), emergono numerosi titoli che sembrano ormai ahead nella corsa ai riconoscimenti principali. Questi primi segnali rappresentano un importante indicatore sulle pellicole che potrebbero figurare tra le nominate come miglior film, anche se la selezione finale sarà influenzata da ulteriori valutazioni e dai prossimi eventi di settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

