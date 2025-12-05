Le merlettaie del Trasimeno | Noi custodi di una tradizione che viene dai monasteri irlandesi

Agli inizi del Novecento una ricca marchesa insegnò alle figlie dei pescatori la tecnica del punto d’Irlanda. Da allora la tradizione è diventata un simbolo dell’artigianato locale, tutto al femminile. 🔗 Leggi su Repubblica.it

