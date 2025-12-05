Le imprese dell'alpinista Marco Confortola contestate anche dall'Himalayan Database | i primi dubbi sollevati dal Cai

L'archivio digitale delle spedizioni alpinistiche più autorevole sull'Himalaya nepalese catalogherà quattro delle vette dichiarate da Confortola come "contestate". E una invece verrà inserita come “non riconosciuta”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

L’organo che certifica le imprese degli alpinisti dubita su cinque salite del valtellinese: Makalu Lhotse, Dhaulagiri e Annapurna. Il Kangchenjunga è stata inserita addirittura come “non riconosciuta” - facebook.com Vai su Facebook

Le imprese dell’alpinista Marco Confortola contestate anche dall’Himalayan Database: verifiche in corso - L'archivio digitale delle spedizioni alpinistiche più autorevole sull'Himalaya nepalese catalogherà quattro delle vette dichiarate da Confortola come ... Riporta fanpage.it

Marco Confortola, contestati cinque ottomila. L’Himalayan Database aggiunge altre cime - L’organo che certifica le imprese degli alpinisti dubita su cinque salite del valtellinese: Makalu Lhotse, Dhaulagiri e Annapurna. Scrive msn.com

Marco Confortola ribatte ai sospetti degli alpinisti sugli 8.000: “Tutta invidia, parlerà l’avvocato. Solo io so i sacrifici che ho fatto” - L’alpinista della Valfurva, reduce dalla scalata del Gasherbrum I, rivendica a gran voce di essere salito senza l’ausilio di ossigeno ... Da ilgiorno.it

L’alpinista Marco Confortola, “In lacrime sull’ultimo ottomila. La mia caccia è finita” - Aveva tentato l’impresa nel 2021, ma era dovuto tornare indietro a causa delle condizioni troppo rischiose. Lo riporta repubblica.it

Marco Confortola: “Ma che foto taroccate. Non devo dimostrare nulla a Moro” - L’alpinista italiano che il 21 luglio scorso avrebbe completato la corona dei 14 Ottomila d’Himalaya entrando nel club esclusivo dei 48 alpinisti di tutto il mondo che ... Lo riporta repubblica.it

Ottomila e una polemica - Sono forti le dichiarazioni dell'alpinista valtellinese Marco Confortola, riprese dai principali quotidiani dopo la polemica sorta su sei spedizioni contestate da alcuni ... Lo riporta rainews.it