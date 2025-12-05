Le fiamme in casa il volo la morte | Per un caso l’edificio non crollò

Solo "il caso", rappresentato "dalla chiusura delle finestre, dall’assenza di impianti elettrici, piante o altro materiale combustibile", e la "particolare conformazione dell’edificio" con "il quarto piano caratterizzato da un cornicione", la "presenza del cartongesso, l’intervento dei Vigili del Fuoco " hanno "contribuito a non propagare l’ incendio agli altri appartamenti". Tutte "concause favorevoli" che hanno evitato il verificarsi di "un collasso strutturale" del palazzo. Lo scrive Davide Luraschi, consulente della Procura, in una relazione agli atti del processo a carico di Michael Pereira, 45 anni, in carcere per il "crudele" femminicidio di Sueli Leal Barbosa, 48 anni, che morì nella notte tra il 4 e il 5 giugno precipitando dalla balaustra della porta finestra del suo appartamento al quarto piano, in viale Abruzzi, dopo che l’uomo aveva volontariamente, per l’accusa, provocato un incendio nell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le fiamme in casa, il volo, la morte: "Per un caso l’edificio non crollò"

