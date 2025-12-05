Le Fiamme gialle di Ferrara sequestrano un impero immobiliare a due pakistani | quali sono le accuse

Ventotto appartamenti. Cinque immobili tra box e depositi industriali di grandi dimensioni. Affittati in buona parte a immigrati pakistani residenti e operanti in provincia Ferrara. All’alba le Fiamme Gialle estensi hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribunale di Ferrara su richiesta della locale Procura, nei confronti di due cittadini di nazionalità pakistana, da tempo residenti ad Argenta, che si sarebbero resi responsabili dei reati di autoriciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita, segnatamente da appropriazione indebita. Le indagini condotte dai militari della Tenenza di Comacchio hanno fatto luce sulla condotta posta in essere dal principale responsabile, titolare di imprese operanti nella provincia ferrarese, che avrebbe illecitamente trattenuto per sé la somma di circa 500. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

