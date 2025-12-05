Le dimissioni di Federica Mogherini invisa da Oriente a Occidente

Lidentita.it | 5 dic 2025

Federica Mogherini ha optato per le dimissioni da rettrice del Collegio d’Europa. Nell’annunciare la propria decisione, l’ex ministro degli Esteri italiana, voluta da Matteo Renzi prima alla Farnesina e poi in Europa come Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, non ha fatto alcun cenno all’indagine che la ha colpita. “In linea con il massimo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

le dimissioni di federica mogherini invisa da oriente a occidente

© Lidentita.it - Le dimissioni di Federica Mogherini, invisa da Oriente a Occidente

