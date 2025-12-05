Se tre indizi fanno una prova, il mondo del calcio ha scoperto il punto debole del Bologna di Italiano. Salisburgo, Cremonese e Parma (due vittorie laboriose e una sconfitta) raccontano la stessa verità. Se vuoi far male alla banda rossoblù, attacca alto, rilancia in verticale su taglio profondo degli attaccanti e farai bingo. Da sempre sappiamo che la difesa alta, predicata dal Montalbano della panchina, espone la squadra ad alte percentuali di rischio. Ma se gli interpreti non sono impeccabili (vedi Casale con la Cremonese ed Heggem col Parma) i brividi si moltiplicano perché il Bologna gioca sempre uomo a uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le contromisure per aiutare Heggem & co.