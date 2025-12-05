Le conseguenze dei tatuaggi | il nuovo studio svela come i colori possono indebolire il nostro corpo

Un tatuaggio non resta solo sulla pelle. Una nuova ricerca internazionale guidata dall’italiana Arianna Capucetti, all’Istituto di ricerca in biomedicina di Bellinzona, mostra che gli inchiostri più usati - nero, rosso e verde - viaggiano nel corpo, si accumulano nei linfonodi e possono. 🔗 Leggi su Today.it

I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario? La risposta di un nuovo studio - Analizzando gli effetti sui topi da laboratorio, i ricercatori hanno osservato che, una volta effettuato un tatuaggio, l'inchiostro si sposta rapidamente attraverso il sistema linfatico e si accumula ... Secondo tg24.sky.it

I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario e modificano la risposta ai vaccini: lo studio - La ricerca, condotta sui topi, mostra come l’inchiostro può alterare la risposta delle difese immunitarie I tatuaggi tornano al centro dell’attenzione, per i possibili rischi ai quali espongono chi sc ... Riporta dilei.it

