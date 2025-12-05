Le confidenze di Angelo Izzo quando Rimini incontrò il mostro del Circeo

Forse non tutti sanno che un magistrato riminese ha interrogato per ben due volte Angelo Izzo, il Massacratore del Circeo. Questo è l'argomento della nuova puntata di Crimini a Rimini in uscita lunedì 8 dicembre: le confidenze di Angelo Izzo, quando Rimini incrociò il Massacratore del Circeo.E'. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

