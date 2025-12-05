Le biblioteche per i bambini Gli appuntamenti del weekend Con i mille colori del Natale

Tante iniziative del fine settimana per le famiglie nelle biblioteche comunali con Un Autunno da sfogliare. Alla Nord domani alle 10 l’appuntamento per bambini dai 4 ai 10 anni c’è Orto in biblioteca, a cura di Aps Stellari: a partire dal libro Il mago dei colori, i piccoli partecipanti potranno usare verdure, frutta e spezie per creare colori naturali proprio come facevano un tempo i pittori. Necessaria la prenotazione (0574 1837503 o [email protected]) e la presenza di un adulto. Alla Ovest sempre domani alle 10 al via il nuovo ciclo di incontri per bambini dai 3 ai 7 anni, dal titolo Materiale bambino, a cura di Alessandra Forlani: a partire da un libro e da un materiale diverso, i partecipanti potranno creare un mondo immaginario che al termine verrà esposto in biblioteca, in questo incontro i piccoli potranno costruire un paese di legno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le biblioteche per i bambini. Gli appuntamenti del weekend. Con i mille colori del Natale

