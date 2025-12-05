Le bancarelle popolano il centro | programmati tre mercati straordinari in vista del Natale

Tornano anche quest’anno a Cesena i mercati straordinari di Natale, un appuntamento che per i cesenati rappresenta una tradizione che accompagna l’avvicinarsi delle feste. Le tre date – domenica 7, 14 e 21 dicembre, dalle 8 alle 20 – porteranno piazza del Popolo e viale Mazzoni a trasformarsi in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

