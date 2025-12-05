Le archistar e il futuro possibile di Bergamo

ITALIA. Il primo è stato il ticinese Mario Botta con la biblioteca Tiraboschi (e a pochi chilometri, a Seriate, c’è anche la sua chiesa dedicata a San Giovanni XXIII), poi la ribalta è andata al francese Jean Nouvel e al suo Kilometro Rosso, opera iconica come poche, un segno forte in un territorio altamente produttivo, lì a pochi passi dall’A4 l’autostrada più trafficata d’Europa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le archistar e il futuro (possibile) di Bergamo

Leggi anche questi approfondimenti

Questa sera ho incontrato i giovani dell’oratorio della mia città. Grazie a Don Cristiano per questo momento di dialogo, ascolto e confronto sul futuro, sulle responsabilità e sulla comunità. Un’occasione che ci ricorda quanto sia prezioso fermarsi e dedicare te - facebook.com Vai su Facebook

Le archistar e il futuro (possibile) di Bergamo - Il primo è stato il ticinese Mario Botta con la biblioteca Tiraboschi poi la ribalta al francese Jean Nouvel e al Kilometro Rosso ... Da ecodibergamo.it

Ex Reggiani, Stefano Civettini e l'incontro con l'archistar Tadao Ando: «Quando ha visto le foto della fabbrica mi ha detto: "Fantastico, lo voglio fare"» - Nella parte nord sorgerà la nuova sede della Crs di Gorle «tra il 2028 e il 2029», poi case e ser ... Secondo bergamo.corriere.it

Bergamo, il futuro dell'ex Reggiani: case, servizi e la nuova sede di Crs firmata dall'archistar Tadao Ando - La nuova sede di Crs Impianti e Costruzioni occuperà i 50 mila metri quadrati a nord del complesso. bergamo.corriere.it scrive