Le accuse su sponsorizzazioni d’oro forniture pilotate e truffa allo Stato | chi sono i 31 indagati nell’inchiesta sul Policlinico
Sono 31 gli indagati nell'indagine che ha portato ai domiciliari il chirurgo Francesco Stagno d'Alcontres. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Sezione di Pg dei Carabinieri, è coordinata dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa insieme alle sostitute Giorgia Spiri e Anna Maria.
