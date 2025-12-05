Le accuse su sponsorizzazioni d’oro forniture pilotate e truffa allo Stato | chi sono i 31 indagati nell’inchiesta sul Policlinico

Sono 31 gli indagati nell’indagine che ha portato ai domiciliari il chirurgo Francesco Stagno d’Alcontres. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Sezione di Pg dei Carabinieri, è coordinata dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa insieme alle sostitute Giorgia Spiri e Anna Maria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

