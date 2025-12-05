Lazio vs Bologna quattordicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione in classifica e guadagnare terreno prezioso nella lotta per le competizioni europee. Lazio vs Bologna si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. LAZIO VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ultimo ko contro il Milan ha lasciato tanta amarezza, ma i biancocelesti possono già rifarsi tra le mura casalinghe, dove sono reduci da tre vittorie consecutive. I tre punti sono fondamentali per la squadra di Sarri che, dopo un inizio difficile, ha messo nuovamente nel mirino la zona Europa League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

lazio vs bologna quattordicesima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Bologna, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche questi approfondimenti

lazio vs bologna quattordicesimaProbabili formazioni Lazio-Bologna: dubbi in attacco per Sarri e Italiano - Il Bologna sta vivendo invece un momento da sogno e, al netto della recente sconfitta con la Cremonese, ha tenuto un ritmo quasi perfetto. Lo riporta tag24.it

lazio vs bologna quattordicesimaLazio, riposo e poi doppia seduta: il programma verso il Bologna - Sarri ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori in seguito alla vittoria in Coppa Italia con il Milan: sabato si tornerà a lavorar ... Lo riporta msn.com

lazio vs bologna quattordicesimaLazio meglio del Bologna, ma solo prima di rientrare... - Bologna di campionato fra Serie A e cadetteria (perché. Secondo tuttomercatoweb.com

lazio vs bologna quattordicesimaSerie A, Lazio - Bologna: chi racconterà la sfida su Dazn - Nella quattordicesima giornata di Serie A la Lazio ospita il Bologna all'Olimpico: ecco le voci che racconteranno la sfida ... lalaziosiamonoi.it scrive

lazio vs bologna quattordicesimaLazio-Bologna: dove vederla, canale tv, diretta streaming e formazioni - Bologna sarà visibile in tv sia su DAZN sia su Sky: i canali saranno Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). calciomercato.com scrive

lazio vs bologna quattordicesimaRivali Lazio, quella squadra ha recuperato un giocatore importante in vista della sfida contro i biancocelesti - Bologna pronto ad affrontare i Rivali Lazio: Cambiaghi e Rowe recuperati, dubbi per Freuler e Skorupski. Secondo lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Vs Bologna Quattordicesima