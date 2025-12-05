Lazio una vendetta del Diavolo Sarri & C ai quarti troveranno il Bologna

Avanti la Lazio, fuori il Milan. E la «vendetta» sportiva rispetto alla sfida di cinque giorni prima è compiuta. Il verdetto della partita più blasonata degli ottavi di Coppa Italia appare giusto per quanto visto in campo. Ci pensa una zuccata di capitan Zaccagni a consegnare la qualificazione ai biancocelesti e a interrompere il cammino di Allegri, che dovrà rimandare l'appuntamento con la sesta Coppa Italia dopo le cinque vinte alla guida della Juventus e dovrà concentrarsi ora solo sul campionato. Troppo rinunciatario il primo tempo dei rossoneri, più vivace la squadra di Sarri con le solite parate di Maignan (due strepitose su Iskasen e Noslin) a evitare un passivo più pesante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lazio, una vendetta del Diavolo. Sarri & C. ai quarti troveranno il Bologna

