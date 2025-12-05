Lazio Sarri dopo la vittoria col Milan | In queste situazioni trovo gusto Mi ha fatto piacere per i tifosi

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio, Sarri dopo la vittoria col Milan: “In queste situazioni trovo gusto. Mi ha fatto piacere per i tifosi”

Argomenti simili trattati di recente

Lazio-Milan diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Sarri e Allegri LIVE - facebook.com Vai su Facebook

NUOVA PUNTATA Dopo un mercato assente, il ritorno di Sarri alla Lazio è stato complicato anche dagli infortuni. spti.fi/uSjWxV4 Vai su X

Lazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» - Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» All’Olimpico si è giocata Lazio Milan, match degli ottavi di Copp ... Riporta lazionews24.com

MEDIASET - Lazio, Sarri: "Non abbiamo tempo per essere contenti, domenica ci aspetta un'altra partita molto difficile" - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Milan: "Sono situazioni in cui a me può dare gusto: grandi difficoltà fin da giugno e tantissi ... Secondo napolimagazine.com

Lazio-Milan, Sarri: “Olimpico bello tosto. È una vittoria che ci dà gusto” - Le parole dell'allenatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dello stadio Olimpico ... cittaceleste.it scrive

Vendetta Lazio, Milano eliminato dalla Coppa Italia - I biancocelesti battono di misura i rossoneri grazie ad un gol di Zaccagni che regala i quarti di finale a mister Maurizio Sarri ... Si legge su msn.com

Lazio-Milan 1-0 diretta Coppa Italia: Zaccagni decisivo, Sarri elimina Allegri e vola ai quarti LIVE - Cinque giorni dopo la sfida in campionato, biancocelesti e rossoneri si affrontano di nuovo negli ottavi di finale del torneo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: Zaccagni fa volare Sarri. Biancocelesti ai quarti - Dopo la vittoria e il passaggio ai quarti del Bologna, arriva anche il successo della Lazio che in casa batte il Milan di Allegri. Segnala forzaroma.info